سليماني :”فخر كبير والاهم الفوز بالألقاب مع المنتخب”

اعترف مهاجم الخضر اسلام سليماني بصعوبة المواجهة التي نشطها و رفقائه أمام منتخب مصر التي انتهت بالتعادل الإيجابي بملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

كما قال اسلام سليماني في تصريح لقناة “أبو ظبي” عقب المباراة “المباراة كانت صعبة، في بعض الأحيان، عندما تلعب الفرق ناقصة في العدد، الداربي جرى بين الإخوة الجزائريين والأصدقاء المصريين”.

وأضاف المهاجم التاريخي لـ “الخضر” “سنلعب كأس افريقيا مباراة بمباراة، أنا هداف المنتخب ولدي فخر كبير، أمر يشرف لكن المهم والأهم أننا نحقق الألقاب مع المنتخب”.

كما ختم ابن مدينة عين البنيان في حديثه عن مشواره الكروي الشخصي “تجربتي في البرازيل أردت استكشاف البطولة التي اعتبرها جديدة، سأكمل مشواري مع كوريتيبا وبعدها سنرى ما سأفعل عن إمكانية الإنتقال الى إحدى الدوريات العربية.. كل شيء بالمكتوب”.

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