سليماني :”فخور بالإنتقال إلى اندرخلت ونسعى لبلوغ أهدافنا”

أبدى الدولي الجزائري إسلام سليماني فخره الكبير بحمله قميص اندرلخت البلجيكي بعد تجربته الأخيرة مع نادي بريست الفرنسي.

وقال اسلام سليماني خلال منشور له اليوم الخميس على حسابه الرسمي على”الفايسبوك” “أنا فخور جدا بتجربتي الجديدة مع اندرلخت”.

كما أضاف مهاجم المنتخب الوطني ” حاليا يجب العمل من اجل بلوغ أهدافنا” بعدما نشر عدد من الصور لدى تقديمه لوسائل الاعلام.

يذكر. ان اسلام سليماني صال و جال في مختلف البطولة الأوربية بما فيها الفرنسية و التركية و البريطانية والبرتغالية وحاليا البلجيكية.

كما يسعى لتعزيز صيده التهديفي في مختلف البطولة، وترك بصمته التاريخية بعدما انتقل لها من البطولة الوطنية في وقت سابق.

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