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سليماني: “فرق كبير بين “سياربي” الأمس واليوم”

الرياضة
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سليماني: “فرق كبير بين “سياربي” الأمس واليوم”
بقلم كريم.تيغرمت

أثنى الدولي الجزائري، إسلام سليماني، على العمل الكبير الذي قامت به إدارة ناديه السابق شباب بلوزداد، مؤكدا أن الفريق تطور كثيرا.

وصرح إسلام سليماني، لتلفزيون “النهار”: “شيء مفرح الوضعية التي يتواجد فيها فريق شباب بلوزداد اليوم، مقارنة بما كان عليه في السابق”.

وأضاف مهاجم الخضر: “الشباب أصبح حقا فريق محترف، مثل الأندية الأوروبية، شرف لي أنني حملت ألوان هذا النادي، وأصبحت ما أنا عليه اليوم، كلاعب سابق للشباب”.

وتابع سليماني: “بالنسبة لي نملك عديد اللاعبين في الجزائر، القادرين على اللعب في أوروبا، وفي أي مكان، هم بحاجة فقط لإرادة قوية، ومثال يحتذى به”.


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