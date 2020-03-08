سليماني: “فشل إنتقالي في الميركاتو لم يؤثر على تركيزي”

أكد الدولي الجزائري إسلام سليماني، عدم تأثره بفشل صفقة انتقاله من نادي موناكو، خلال الميركاتو الشتوي المنصرم.

وصرح سليماني، في لموقع “فوت ميركاتو”: “في فترة الميركاتو، الكل مرشح للإنتقال من ناديه، أو البقاء”.

وأضَاف مهاجم الخضر: “شخصيا دعودة على مثل هذه الأمور، وهذه القضية لم تأثر علي، وسنرى ما سيحدث نهاية الموسم”.

يذكر أن إسلام سليماني، كان محل أطماع العديد من الأندية الأوروبية، خلال الميركاتو الشتوي المنصرم، على غرار انتر ميلان الإيطالي، مانشتر يونايتد الإنجليزي، وغيرها من الأندية.