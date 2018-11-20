سليماني :”فقدت الرغبة في النوم بسبب وضعيتي”

كشف الدولي الجزائري، إسلام سليماني، بأنه يعيش أوقاتا صعبة، بسبب إفتقاده للفعالية مع ناديه “فينرباتشي” في تصريحات لجريدة ” Takvim”.

وصرّح في هذا الشأن :”لم أتقبل الوضع الذي أتواجد فيه لدرجة أن النوم أصبح يُفارقني”.

وأضاف :”أعد الجماهير بأني سأنهي مُسلسل نقص الفعالية، وسأعود لزيارة الشباك في القريب العاجل، وسأسعدهم قريبا، إن شاء الله”.

وجاءت تصريحات “سوبر سليم” في وقت تعرض فيه لإنتقادات لاذعة من طرف مُحبي “الكناري”، والذين يعتبرونه صفقة فاشلة لحد الساعة.

ولم يظهر هداف المنتخب الوطني، معالمه في بلاد الأناضول لحد الساعة، بسبب وصوله مُصابا، وتعرضه بعدها للعقوبة، مما أثر كثيرا عليه.