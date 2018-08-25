“سليماني” :”فيغولي أخي وصديقي ولكن..”

أكد الدولي الجزائري، إسلام سليماني بأنه يترقب بشغف الداربي بين “فينرباتشي” و”غلطة سراي” لمُواجهة زميله في المنتخب الوطني “سفيان فيغولي”.

وصرّح لموقع “سكور” التركي :”فيغولي بمثابة أخ وصديق بالنسبة لي، وتحدثت معه قبل توقيعي مع فينرباتشي وحمسني على الإنتقال له”.

ليُردف :”عندما سألاقيه في داربي مدينة إسطنبول، الأمور ستكون مُغايرة، لأن كل واحد سيلعب من أجل قيادة فريقه لتحقيق الإنتصار”.

وأوضح “سوبر سليم” بأنه ينتظر أن يعيش لحظات مميزة في بلاد الأناضول، خاصة خلال المُباريات المحلية والتي تشهد أجواء نارية.