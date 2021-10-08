سليماني في أول تعليق بعد تحطيمه رقم تاسفاوت

علق النجم الدولي الجزائري إسلام سليماني على تحطيمه الرقم القياسي لعبد الحفيظ تاسفاوت ليُصبح أفضل هداف في تاريخ الخضر.

وقال سليماني للتلفزيون العمومي مُباشرة بعد اللقاء:”أنا فخور جدا بتحطيمي الرقم القياسي لأفضل هداف في تاريخ الخضر”.

“شرف كبير أن أكون الهداف التاريخي لمُنتخب مثل الجزائر وأنا سعيد من أجل عائلتي ووالدي ووالدتي”.

“أتمنى أن أكون قدوة صغيرة لكل الشباب الجزائري وفي كافة المجالات وليس في كرة القدم فقط وأشكر زملائي على دعمهم لي إضافة إلى المدرب جمال بلماضي”.

“حققت حلمي بأن أكون من أفضل هدافي الخضر في التاريخ، وعندما أتذكر مسيرتي و ما مررت به أشعر بسعادة غامرة”.