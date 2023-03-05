سليماني في التشكيلة الأساسية لإندرلخت في مواجهة جينت

يتواجد الدولي الجزائري إسلام سليماني في التشكيلة الرسمية لفريق اندرلخت تمهيدا لمواجهة جينت في الجولة 28 من البطولة.

وستلعب المباراة المثيرة بملعب “غيلامو ارينا”، التي يسعى منها مهاجم “الخضر” لتعزيز رصيده التهديفي.

وأصبح سليماني حديث العام والخاص في بلجيكا بعد تألق الملفت للإنتباه رغم قدومه المبكّر إلى العريق البلجيكي.

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