سليماني في التشكيلة الاساسية المعنية بمواجهة البي أس جي

أعلن المدربالهولندي لفريق ليون الفرنسي “بيتر بوش” عن التشكيلة الاساسية المعنية بمواجهة فريق باريس سان جيرمان سهرة اليوم الأحد في إطار الجولة السادسة من الليغ1 الفرنسية، والتي عرفت تواجد اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني في التشكيلة الاساسية.

تشكيلة ليون الفرنسي:

لوبيز، غاستو، جيروم بواتينغ، ديناير، إيمرسون بالميري، كاكيريه، غيمارايش، شاكيري، باكيتا، توكو إيكامبي، إسلام سليماني.

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