سليماني في التشكيلة المثالية لكأس الرابطة الإنجليزية !

تم اختيار الجزائري “إسلام سليماني” لاعب “ليستر سيتي” السابق في التشكيلة المثالية لكأس الرابطة الإنجليزية، حسب ما أعلن عنه الموقع الرسمي للمنافسة.

وتواجد سليماني بجانب “أغويرو” و”دي بروين” (مانشستر سيتي) و”هازارد” (تشيلسي) وغيرها من نجوم الدوري الإنجليزي.

يذكر أنّ الجزائري كان قد سجل 4 أهداف في هذه المنافسة الإنجليزية قبل أن يرحل لصفوف نيوكاسل في الميركاتو الشتوي.

ويأتي هذا بمثابة دفع معنوي كبير للمهاجم الجزائري الذي لا يزال مصابا رفقة فريقه.