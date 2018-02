سليماني في التشكيلة المثالية لكأس الرابطة الإنجليزية !

وتواجد سليماني بجانب “أغويرو” و”دي بروين” (مانشستر سيتي) و”هازارد” (تشيلسي) وغيرها من نجوم الدوري الإنجليزي.

يذكر أنّ الجزائري كان قد سجل 4 أهداف في هذه المنافسة الإنجليزية قبل أن يرحل لصفوف نيوكاسل في الميركاتو الشتوي.

ويأتي هذا بمثابة دفع معنوي كبير للمهاجم الجزائري الذي لا يزال مصابا رفقة فريقه.

#CarabaoCup: Team of the Tournament 🌟

Our pick of the standout performers in this season's @Carabao_Cup >> https://t.co/WshY7jyWwv#CarabaoCupFinal pic.twitter.com/9FFhiQ9iqg

— Carabao Cup (@Carabao_Cup) February 25, 2018