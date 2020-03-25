سليماني في بيته القديم الموسم المقبل ؟

سيتقمص بنسبة كبيرة النجم الدولي الجزائري “إسلام سليماني” قميصا غير قميصي ليستر سيتي الانجليزي أو موناكو الفرنسي في الموسم المقبل.

صحيفة أغوجو البرتغالية أكدت اليوم الأربعاء تواجد السوبر سليم في مفكرة إدارة فريقه السابق سبورتينغ لشبونة التي تسعى الى استعادته في الصائفة.

ذات المصدر أضاف ان مسؤولي الفريق الأخضر يريدون اعادة بعض اللاعبين السابقين للنادي الذين يعرفون البيت جيدا ومن بينهم لاعب شباب بلوزداد السابق.

يذكر ان ابن عين البنيان معار من ليستر سيتي لموناكو لمدة موسم واحد وعقده مع الثعالب ينتهي في 2020.