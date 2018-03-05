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سليماني في حرج بسبب ماجر!!

الرياضة
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سليماني في حرج بسبب ماجر!! صورة مُركبة
بقلم إسماعيل عشاش

سيجد الدولي الجزائري، إسلام سليماني نفسه في حرج بعد استدعائه رسميا من طرف الناخب الوطني، رابح ماجر لمواجهتي تانزانيا وإيران.

وسيكون “سوبر سليم” مُطالبا بإقناع مُسيري ناديه “نيوكاسل” بتركه يُسافر للجزائر في وقت يبقى فيه مُطالبا بمواصلة علاجه المُكثف لإصابته.

وجاءت خرجة صاحب الكعب الذهبي باستدعاء مُهاجمه رغم علمه بمشاكله الصحية، لتطرح تساؤلات كثيرة، بخصوص الطريقة التي يعتمد عليها لاختيار اللاعبين.

ويأتي قرار ماجر غريبا كون “الخضر” معنيين بوديتين، من المُفترض أن تكونا فُرصة لتجريب أسماء جديدة لا المخاطرة بعناصر مُصابة.

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التعليقات (1)

  • صالح الدين الجزائري

    المصيبة أن هذا المغرور يؤكد أنه لا يفقه شيئ في عالم تدريب كرة القدم …..

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