سليماني في حرج بسبب ماجر!!

سيجد الدولي الجزائري، إسلام سليماني نفسه في حرج بعد استدعائه رسميا من طرف الناخب الوطني، رابح ماجر لمواجهتي تانزانيا وإيران.

وسيكون “سوبر سليم” مُطالبا بإقناع مُسيري ناديه “نيوكاسل” بتركه يُسافر للجزائر في وقت يبقى فيه مُطالبا بمواصلة علاجه المُكثف لإصابته.

وجاءت خرجة صاحب الكعب الذهبي باستدعاء مُهاجمه رغم علمه بمشاكله الصحية، لتطرح تساؤلات كثيرة، بخصوص الطريقة التي يعتمد عليها لاختيار اللاعبين.

ويأتي قرار ماجر غريبا كون “الخضر” معنيين بوديتين، من المُفترض أن تكونا فُرصة لتجريب أسماء جديدة لا المخاطرة بعناصر مُصابة.