سليماني في رسالة للشباب الجزائري: “لا تتوقفوا عن الأحلام” !

أكد “إسلام سليماني” أنه كان يحلم أن يصبح لاعبا محترفا في أقوى الدوريات الأوروبية بل كان تحقيق ذلك ضربًا من الجنون.

وقال “سليماني” في حوار أجراه مع قناة “بي إين سبورتس”: “للآمانة كان من الصعب القول أنني كنت أحلم أن أصبح لاعبا محترفا في أقوى الدوريات الأوروبية”.

وأضاف: “لن أذيع سرا عندما أقول أني لعبت صغيرا في عين بنيان وانا في سن 13 وكان ذلك يعد بمثابة الحلم”.

وتابع: “الحديث في ذلك الوقت عن تجربة احترافية في أوروبا في أعلى مستوى مثل انجلترا أو في أولمبيك ليون كان ضربا من الجنون”.

وأردف: “يمكنني أن أنصح الشباب الجزائري أن يحلم بعيدا فلم يعد ذلك صعب المنال”.

وختم كلامه: “أنا طموحي كان محدودا في أول المشوار ولم يتعدى حدود الدرجة الأولى، لكنني اكتسب ثقة في نفسي مع مرور الوقت”.