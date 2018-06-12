سليماني في طريقه للعودة إلى”سبورتينغ لشبونة”

كشفت المصادر الصحفية البرتغالية، أنّ الجزائري “إسلام سليماني” بات قريبا من العودة لـ “سبورتينغ لشبونة” على شكل إعارة بعد رحيل نجوم الفريق.

حيث تفاجئ الجميع بالهجرة الجماعية لأبرز لاعبي الفريق البرتغالي يوم أمس، أين فسخ كل من “باس دوست”، “جيلسون مارتينز”، “برونو فيرنانديز”، “وليام كرفاليو” عقودهم مع النادي.

وبات الرئيس “برونو دي كارفاليو” مطالبا بإيجاد الحلول اللازمة لهذه الأزمة، وهو ما سيسهل عودة “سليماني” لبيته القديم.

كما أن جمهور “سبورتينغ لشبونة” سيكون سعيدا بعودة لاعبهم “المفضل” إلى حمل قميص النادي من جديد.