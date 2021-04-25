سليماني: “في كل مرة أحمل قميص الخضر أشعر كأنها المرة الأولى” !

أكد “إسلام سليماني”، أن عشقه للجزائر وللمنتخب الوطني لا يقدر بأي ثمن وأنه في كل تربص للخضر يحضره وكأنها المرة الأولى.

وقال “سليماني ” في حوار أجراه مع صحيفة “ليكيب” الفرنسية: “المنتخب الوطني حلم كل جزائري”.

وأضاف: “عندما تشاهد النساء والأطفال والشيوخ يهتفون بإسمك وينتظرون وصولك بالرغم من الحرارة ورمضان هذا ما حدث لنا عند عودتنا من مونديال البرازيل 2014 وكأس إفريقيا 2019.. هذه الأمور لا تقدر بثمن”.

وتابع: “أود أن أشكرهم على كل شيء، ليس عليهم أن يشكرونا لأنها مجرد كرة قدم، لكن دعمهم لنا كبير للغاية”.

في حين ختم كلامه: “في كل مرة أحمل قميص الخضر أشعر وكأنها المرة الأولى”.