سليماني: ” قبل بداية الموسم الكثير من الأشخاص لم يؤمنوا بقدراتي”

ثمّن المهاجم الجزائري لفريق موناكو الفرنسي، إسلام سليماني، الفوز الذي حققه فريقه الأسبوع الماضي بثلاثية أمام فريق نيس.

ونشّط سليماني ندوة صحفية صبيحة اليوم الخميس تحدث من خلالها عن المباراة المقبلة التي تنتظر فريقه أمام نادي بريست في إطار الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي قائلا:

“الفوز أمام فريق نيس أعاد لنا الثقة نوعا ما، خصوصا أن الفوز بالداربي أمر إيجابي بالنسبة للاعبين وحتى الطاقم الفني”.

وأضاف: “هذا الفوز الأول لنا في الموسم، وهو ما يسمح لنا بالعمل في أريحية كبيرة مستقبلا، كما أن هذا الموسم إيجابي بالنسبة للمدرب وحتى للاعبين لأننا عانينا كثيرا من الضغط ، فلا يجب أن ننسى أننا في الجولة السابعة، ولم يسبق لنا وأن فزنا في أي مباراة”.

وتابع: “المدرب جارديم يعرف جيدا قدراتي، ويعرف كيف يوظفها ويضعني في أريحية كبيرةوهذا أمر مهم بالنسبة لأي لاعب خصوصا بالنسبة للمهاجمين”.

“الأهم بالنسبة لي هو تقديم الإضافة للفريق..في البداية عندما عملت معه في سبورتينغ لشبونة لم أكن أساسيا لأنها كانت خطواتي الأولى في أوروبا، وأعتقد أنه بإمكانه الإعتماد علي حتى عندما ألعب أو لا سأكون دائما جاهزا”.

“قبل بداية الموسم الكثير من الأشخاص لم يؤمنوا بقدراتي، وهو الأمر الذي ساعدني كثيرا خصوصا أنني غير معروف في فرنسا وهذا أمر إيجابي بالنسبة لي”.