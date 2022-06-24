سليماني قد يُزامل براهيمي الموسم المُقبل !
بقلم عبد النور حواز
كشفت قناة الكأس القطرية أن النجم الدولي الجزائري، إسلام سليماني، قد يلعب في دوري نجوم قطر الموسم المُقبل.
حيث نشر الحساب الرسمي للكأس على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة سهرة اليوم الجمعة تخص مُستقبل سليماني.
كما جاء في التغريدة:”تقارير إخبارية| نادي الغرافة يرغب في التعاقد مع الجزائري الدولي إسلام سليماني.. ترى هل يزامل ياسين براهيمي في الموسم المقبل؟”.
ويُذكر أن سليماني يُريد الرحيل عن فريقه سبورتينغ لشبونة البرتغالي، بينما تعاقد الغرافة مع براهيمي.
تقارير إخبارية | نادي #الغرافة يرغب في التعاقد مع الجزائري الدولي #إسلام_سليماني مهاجم #سبورتنج لشبونة البرتغالي .. ترى هل يزامل #ياسين_براهيمي في الموسم المقبل ؟ pic.twitter.com/e4AdB53k04
— قنوات الكاس (@alkasschannel) June 24, 2022
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