سليماني قد يُزامل براهيمي الموسم المُقبل !

كشفت قناة الكأس القطرية أن النجم الدولي الجزائري، إسلام سليماني، قد يلعب في دوري نجوم قطر الموسم المُقبل.

حيث نشر الحساب الرسمي للكأس على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة سهرة اليوم الجمعة تخص مُستقبل سليماني.

كما جاء في التغريدة:”تقارير إخبارية| نادي الغرافة يرغب في التعاقد مع الجزائري الدولي إسلام سليماني.. ترى هل يزامل ياسين براهيمي في الموسم المقبل؟”.

ويُذكر أن سليماني يُريد الرحيل عن فريقه سبورتينغ لشبونة البرتغالي، بينما تعاقد الغرافة مع براهيمي.