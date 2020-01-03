سليماني قنبلة الميركاتو في إسبانيا !!

أشعل النجم الدولي الجزائري لفريق “موناكو” الفرنسي “إسلام سليماني” الصراع بين قطبي الكرة الإسبانية “أتلتيكو مدريد” و”إشبيلية”.

“ماركا” ذائعة الصيت كشفت اليوم الجمعة ان الثنائي المذكور يسعى للتعاقد مع “السوبر سليم” خلال الميركاتو الشتوي الحالي لتدعيم القاطرة الأمامية.

ذات المصدر كشف رغبة “دييغو سيميوني” في ضم ابن عين البنيان من اجل خلافة المهاجم الإسباني “دييغو كوستا” الذي تعرض لإصابة معقدة.

يُذكر ان لاعب شباب بلوزداد السابق أُعير من فريق ليستر سيتي الإنجليزي لمدة موسم واحد لموناكو الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي الماضي.