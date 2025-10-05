سليماني: “كبرت بحلم كرة القدم ولا زلت واقفا أشعر بالفخر لتمثيل بلدي”

أبدى الهداف التاريخي للمنتخب الوطني، اسلام سليماني، فخره الكبير بمشواره الكروي، وتمثيله الجزائر، مبرزا في ذات الوقت التحديات الكبيرة التي واجهها لبلوغ ذلك.

ونشر سليماني، عبر حسابه الرسمي على “فايس بوك”، رسالة قال فيها: “الحمد لله، من شوارع الجزائر، حتى الملاعب الكبيرة في العالم”.

كما أضاف: “كبرت بالعرق، وحلم كرة القدم، اليوم وأنا في الـ37 عاما، ما زلت واقفا، وأقدم المزيد”.

وأردف الهداف التاريخي للخضر: “ما زلت أشعر بالفخر لارتداء قميص الخضر، وتمثيل بلدي”.

وختم اسلام سليماني: “شكرا لكل من ساندني في هذا المشوار، أنتم سرّ قوتي ونجاحي.. ديما الجزائر”.

وتزامنت هذه الرسالة التي نشرها إسلام سليماني، مع موعد انطلاق تربص المنتخب الوطني، الخاص بمواجهتي الصومال، وأوغندا، لحساب تصفيات كأس العالم 2026.