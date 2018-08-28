سليماني: “كل شيء تغيّر بعد كان 2017” !

أبدى “إسلام سليماني” عن أسفه بعد رحيله عن نادي “ليستر سيتي” مؤكدا أن المشكلة لم تكن في المدربين أو أي شيء آخر، بل مقومات النجاح لم تجتمع هناك.

فقال سليماني في حوار أجراه مع موقع “دي زاد فوت”: “لم تكن تنقصني ثقة المدربين، فيكفي أن المدرب رانييري هو الذي أصر على انتدابي”.

وأضاف: “مع رانييري كنت أشارك كأساسي وأسجل الأهداف، المشكلة بدأت بعد كأس إفريقيا 2017”.

وتابع: “تلقيت إصابة وأبعدت على إثرها لمدة شهرين وكل شيء كان قد تغير في ليستر من مدرب أو طريقة اللعب”.

وختم كلامه: “لهذا السبب لم أشارك كثيرا بعدها”.

يذكر أن “السوبر سليم” هو أغلى صفقة في تاريخ نادي “ليستر سيتي” حيث انضم إليهم مقابل 35 مليون أورو قادما من “سبورتينغ لشبونة”.