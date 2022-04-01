سليماني لاعب الشهر في الدوري البرتغالي
اختير مهاجم المنتخب الوطني ولاعب سبورتينغ لشبونة إسلام سليماني. كأفضل لاعب لشهر مارس من قبل نقابة اللاعبين المحترفين في الدوري البرتغالي.
بعد تألق الهداف التاريخي للمنتخب الوطني سليماني، وتسجيله 3 أهداف بالدوري البرتغالي، ثنائية ضد أروكا و هدف ضد مورينيسي.
كما حصل مهاجم سبورتينغ سليماني على 15.89٪ من الأصوات متجاوزا المهاجم جونكالو راموس من بنفيكا الذي حصل على 13.10٪ من التصويت.
وحل متوسط ميدان بورتو فابيو فييرا ثالثا بنسبة 12.41٪ من الأصوات.
Foi chegar, ver e vencer. Depois de ter regressado ao @Sporting_CP no final de janeiro, Slimani foi eleito o Melhor Jogador de março da Primeira Liga, pelo Sindicato dos Jogadores.
O avançado argelino marcou três golos em três jogos, no último mês: https://t.co/M6kMKeAwUa pic.twitter.com/SIYwCU8PWu
— Sindicato dos Jogadores (@sjpf_pt) April 1, 2022