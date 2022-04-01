سليماني لاعب الشهر في الدوري البرتغالي

اختير مهاجم المنتخب الوطني ولاعب سبورتينغ لشبونة إسلام سليماني. كأفضل لاعب لشهر مارس من قبل نقابة اللاعبين المحترفين في الدوري البرتغالي.

بعد تألق الهداف التاريخي للمنتخب الوطني سليماني، وتسجيله 3 أهداف بالدوري البرتغالي، ثنائية ضد أروكا و هدف ضد مورينيسي.

كما حصل مهاجم سبورتينغ سليماني على 15.89٪ من الأصوات متجاوزا المهاجم جونكالو راموس من بنفيكا الذي حصل على 13.10٪ من التصويت.

وحل متوسط ميدان بورتو فابيو فييرا ثالثا بنسبة 12.41٪ من الأصوات.