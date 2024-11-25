سليماني: “لا أسعى لأكون هداف رابطة أبطال إفريقيا”
بقلم كريم تيغرمت
كشف قائد شباب بلوزداد، اسلام سليماني، أهداف من المشاركة هذا الموسم مع فريقه في منافسة رابطة أبطال إفريقيا.
وصرح سليماني، اليوم الإثنين، في ندوة صحفية: “رابطة أبطال افريقيا هي أكبر منافسة في افريقيا، باعتبارها تضم أفضل الأندية الإفريقية”.
كما أضاف: “فريقنا لديه خبرة في هذه المنافسة، وذلك سيساعدني شخصيا، كوني أول مرة أخوض هذه المنافسة التي أتوقع أن تكون بمستوى جيد”.
وتابع اسلام سليماني: “لا أسعى لأكون هداف هذه البطولة، أو أفضل ممرر حاسم فيها، هدفي الأول هو مساعدة فريقي للتألق والذهاب لأبعد حد”.
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