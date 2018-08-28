سليماني: “لا أفكر باللعب في الخليج”

أكد “إسلام سليماني” مهاجم “فينربخشة” التركي أنه لا يفكر باللعب في الخليج سواء في الدوري القطري أو السعودي ويبقى مصرا على البقاء في أوروبا.

وقال سليماني في تصريحات لموقع “دي زاد فوت”: “لا أفكر باللعب في الدوري القطري أو السعودي”.

وأضاف: “هدفي هو البقاء والمواصلة في الدوريات الأوروبية، غادرت منذ 5 سنوات الجزائر لذلك فكرة اللعب في الخليج لا تستهويني”.

وتابع: “لا يمكنني أن أحلم أكثر، لعب في البرتغال، إنجلترا والآن أنا في أكبر فريق في تركيا”.

وختم كلامه: “أريد الإستمتاع قدر الإمكان وإثبات إمكانياتي فهذا هو هدفي في الوقت الحالي”.

يذكر أن “سليماني” كانت لديه بعض العروض من الأندية الخليجية وبالأخص من نادي “الهلال” السعودي.