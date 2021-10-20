الإصابة تواصل مُلاحقة سليماني

كشفت اليوم الأربعاء صحيفة “ليكيب” الفرنسية عن غياب الدولي الجزائري اسلام سليماني عن مباراة فريقه ليون أمام سبارتا براغ في منافسة “اليوروباليغ” التي ستجرى غدا بملعب “ستاديوم ليتنا”.

وأوضح المدرب، بيتر بوس عن غياب لاعبه بداعي الإصابة التي تلقاها رفقة المنتخب الوطني التي عاودته مجددا.

وكان إبن عين البنين، قد ضيع آخر مُبارتين له مع “لوال”، بسبب مُعاناته من مُشكل على مُستوى الفخذ تعرض له خلال إنتصار الخضر برباعية كاملة أمام النيجر، في إطار التصفيات المؤهلة للمونديال.

ويأمل الجميع في تعافي إبن عين البنيان سريعا، خاصة وأنه مُحاربي الصحراء على موعد مع تحديين هامين شهر نوفمبر المُقبل أمام جيبوتي وبوركينافاسو.

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