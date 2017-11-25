سليماني للبيع ! 

قرّرت إدارة نادي “ليستر سيتي” الإنجليزي، وضع إسم الدولي الجزائري، إسلام سليماني على رأس قائمة اللاعبين المعروضين للبيع خلال الميركاتو .

وأشارت صحيفة “الدايلي مايل”، بأن “سوبر سليم” لايدخل في حسابات المدرب الجديد “كلود بويال”، والذي لا يُعارض رحيله، كونه لايحتاج خدماته.

ومن المُفترض ألا يجد هداف “سبورتينغ لشبونة” السابق، صعوبة في إيجاد فريق جديد وهو المطلوب بإلحاح من طرف “نيوكاسل يونايتد”.

يُشار بأن نجم “الخضر” يعيش أوضاعا صعبة مع “الفوكسيس”، مُكتفيا بتسجيل أربعة أهداف في كأس الرابطة، مع البقاء صائما في البريمير ليغ.