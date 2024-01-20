سليماني: “لم أكن أحلم ببلوغ 100 مباراة مع المنتخب الوطني”
بقلم كريم تيغرمت
عبّر هداف المنتخب الوطني، إسلام سليماني، عن فخره الكبير ببلوغه 100 مباراة مع المنتخب الوطني، بعد المجهودات الكبيرة التي بذلها.
وقال سليماني، في تصريح خص به الموقع الرسمي لـ”الفاف”: “فخر لي ولعائلتي، كوني قبل 10 سنوات، لم أكن أحلُم ببلوغ 100 مباراة مع المنتخب الوطني”.
كما أضاف الهداف التاريخي للخضر: “بلوغي 100 مباراة، جاء بفضل العمل وتضحيات كبيرة، وهدا فخر كبير لي”.
وتابع اسلام سليماني: “الأهم بالنسبة لنا حاليا، هي نهائيات أمم إفريقيا، وعلينا مواصلة العمل لتحقيق مشوار جيد”.
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