إعــــلانات
الرياضة

سليماني: “لم أكن أحلم ببلوغ 100 مباراة مع المنتخب الوطني”

بقلم كريم تيغرمت
سليماني: “لم أكن أحلم ببلوغ 100 مباراة مع المنتخب الوطني”
  • 203
  • 0

عبّر هداف المنتخب الوطني، إسلام سليماني، عن فخره الكبير ببلوغه 100 مباراة مع المنتخب الوطني، بعد المجهودات الكبيرة  التي بذلها.

وقال سليماني، في تصريح خص به الموقع الرسمي لـ”الفاف”: “فخر لي ولعائلتي، كوني قبل 10 سنوات، لم أكن أحلُم ببلوغ 100 مباراة مع المنتخب الوطني”.

كما أضاف الهداف التاريخي للخضر: “بلوغي 100 مباراة، جاء بفضل العمل وتضحيات كبيرة، وهدا فخر كبير لي”.

وتابع اسلام سليماني: “الأهم بالنسبة لنا حاليا، هي نهائيات أمم إفريقيا، وعلينا مواصلة العمل لتحقيق مشوار جيد”.

رابط دائم : https://nhar.tv/QuRzU
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر