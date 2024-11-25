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الرياضة

سليماني: “لن نقول إننا سنفوز برابطة الأبطال”

بقلم محمد لمين صحراوي
سليماني: “لن نقول إننا سنفوز برابطة الأبطال”
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أكد قائد شباب بلوزداد، اسلام سليماني، بأن فريقه لن يقول أبدا إنه سيدخل غمار مجموعات رابطة أبطال إفريقيا لنسخة 2024-2025، من أجل التتويج باللقب.

ويدشن الشباب سهرة غدٍ الثلاثاء، مشواره في مجموعات “الشامبينز ليغ”. باستقبال نادي أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، بملعب 5 جويلية 62. بداية من الساعة 20:00.

وسُئل سليماني، عن رأيه في مطالب الأنصار بلقب رابطة الأبطال. ورد: “سنلعب لقاء بلقاء، لن نقول اننا سنفوز باللقب أو أننا سنخسر”.

وواصل هداف الشباب، في ندوة صحفية عقدها اليوم الاثنين. بقاعة المحاضرات التابعة لـ 5 جويلية: “نفكر في تقديم الأفضل، مثلما قال المدرب سنلعب من أجل الفوز”.

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