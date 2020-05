سليماني: “مثل كل جزائري.. بدأت ممارسة كرة القدم في الشارع”

ونشر الحساب الرسمي لـ “موناكو” عبر التويتر تصريح “السوبر سليم”: “مثل كل جزائري.. بدأت ممارسة كرة القدم في الشارع”.

وجاء أيضا: “كنت أود أن أصبح لاعب كرة قدم منذ أن كان في عمري 5 سنوات”.

يذكر أن “إسلام سليماني” قدم أحد أفضل مستوياته هذا الموسم في الدوري الفرنسي لكن بالرغم من كل هذا فإن “موناكو” لم يفعل خيار شراء عقده من “ليستر سيتي”.

