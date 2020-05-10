سليماني: “مثل كل جزائري.. بدأت ممارسة كرة القدم في الشارع”

كشف نجم “موناكو”، “إسلام سليماني”، عن سرّ بدايته مع كرة القدم، خاصة وأنه أنهى الموسم الحالي كثاني أفضل ممرر في الليغ 1.

ونشر الحساب الرسمي لـ “موناكو” عبر التويتر تصريح “السوبر سليم”: “مثل كل جزائري.. بدأت ممارسة كرة القدم في الشارع”.

وجاء أيضا: “كنت أود أن أصبح لاعب كرة قدم منذ أن كان في عمري 5 سنوات”.

يذكر أن “إسلام سليماني” قدم أحد أفضل مستوياته هذا الموسم في الدوري الفرنسي لكن بالرغم من كل هذا فإن “موناكو” لم يفعل خيار شراء عقده من “ليستر سيتي”.