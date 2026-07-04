سليماني: “محرز أفضل لاعب في تاريخ الجزائر”

وصف الهداف التاريخي لـ”الخضر” اسلام سليماني، قائد المنتخب الوطني، رياض محرز، كأفضل لاعب في تاريخ الجزائر.

ويشغل سليماني حاليا منصب محلل في شبكة “بي إن سبورت” القطرية، وذلك بمناسبة نهائيات كأس العالم 2026، حيث سأله معد البرنامج عن رأيه في تصنيف زميله السابق رفيق حليش، لرياض محرز ضمن أفضل خمسة لاعبين في تاريخ الجزائر، وليس أفضلهم.

ليرد سليماني، الذي لعب إلى جانب محرز في ليستر سيتي الانجليزي: “بالنسبة لي ومن دون أدنى شك هو الأفضل”.

وواصل المهاجم الدولي السابق، ممتدحا محرز، الذي أعلن اعتزاله اللعب دوليا: “مع كل الاحترام الذي أكنه للاعبين الكبار في الجزائر.. ولكن الأفضل هو محرز وماجر”.

وفي لحظة طريفة، مازح معد البرنامج سليماني، قائلا: “إن محرز توج بكل الألقاب الممكنة مع الأندية، لكنه لم يلعب في نادٍ قطري، عكس رفيق حليش، ليرد سليماني ضاحكًا: “هناك إشاعات أنه سيغادر ناديه (الأهلي السعودي)، عليكم استقدامه”.

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