سليماني: “محرز وعمار عمور أفضل من لعبت بجانبهم”

الرياضة
  • -
  • 0
سليماني: “محرز وعمار عمور أفضل من لعبت بجانبهم”
بقلم أمير بهلول

كشف “إسلام سليماني” عن أفضل اللاعبين الذين جوارهم فوق أرضية الميدان سواء مع المنتخب أو مع الأندية التي لعب لها.

وقال “سليماني” في حوار أجراه مع مجلة “فرانس فوتبول”: “لقد لعبت بجانب العديد من اللاعبين المميزين، لكني أفضلهم رياض محرز”.

وأضاف: “محرز يمكنه فعل أي شيء بالكرة، كل ما في الأمر أن تمنحه الثقة اللازمة”.

وتابع: “اللاعب الثاني الذي جاورته هو عمار عمور.. لاعب خط وسط لا يصدق بالرغم من اني لعبت معه وهو يبلغ 35 سنة”.

وختم كلامه: “الناس قد لاتعرف من هو عمور لأنه لم يلعب في أوروبا أو حتى في المنتخب الوطني، لكن صدقوني هو لاعب رائع للغاية”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=899594

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com