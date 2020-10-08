سليماني: “محرز وعمار عمور أفضل من لعبت بجانبهم”

كشف “إسلام سليماني” عن أفضل اللاعبين الذين جوارهم فوق أرضية الميدان سواء مع المنتخب أو مع الأندية التي لعب لها.

وقال “سليماني” في حوار أجراه مع مجلة “فرانس فوتبول”: “لقد لعبت بجانب العديد من اللاعبين المميزين، لكني أفضلهم رياض محرز”.

وأضاف: “محرز يمكنه فعل أي شيء بالكرة، كل ما في الأمر أن تمنحه الثقة اللازمة”.

وتابع: “اللاعب الثاني الذي جاورته هو عمار عمور.. لاعب خط وسط لا يصدق بالرغم من اني لعبت معه وهو يبلغ 35 سنة”.

وختم كلامه: “الناس قد لاتعرف من هو عمور لأنه لم يلعب في أوروبا أو حتى في المنتخب الوطني، لكن صدقوني هو لاعب رائع للغاية”.