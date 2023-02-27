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الرياضة

سليماني مرشح لجائزة جديدة في أوروبا

بقلم كريم تيغرمت
سليماني مرشح لجائزة جديدة في أوروبا
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لفت الدولي الجزائري اسلام سليماني، لاعب أندرلخت البلجيكي، الأنظار إليه، هذا الأسبوع، ليرشح لجائزة جديدة في أوروبا.

وكشف الحساب الرسمي لدوري المؤتمرات الاوروبي، عن تواجد سليماني، ضمن قائمة المرشحين لجائزة لاعب الأسبوع.

كما يأتي هذا، بعد المساهمة المباشرة لهداف الخضر، في تأهل فريقه أندرلخت، إلى الدور المقبل من هذه المنافسة.

يذكر أن سليماني سجل هدف ومنح تمريرة حاسمة، في المباراة التي تأهل فيها ناديه أندرلخت، في دور المؤتمرات الأوروبي، على حساب فيرق لودوغوريتس البلغاري.

رابط دائم : https://nhar.tv/20eXb
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