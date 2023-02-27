سليماني مرشح لجائزة جديدة في أوروبا
بقلم كريم تيغرمت
لفت الدولي الجزائري اسلام سليماني، لاعب أندرلخت البلجيكي، الأنظار إليه، هذا الأسبوع، ليرشح لجائزة جديدة في أوروبا.
وكشف الحساب الرسمي لدوري المؤتمرات الاوروبي، عن تواجد سليماني، ضمن قائمة المرشحين لجائزة لاعب الأسبوع.
كما يأتي هذا، بعد المساهمة المباشرة لهداف الخضر، في تأهل فريقه أندرلخت، إلى الدور المقبل من هذه المنافسة.
يذكر أن سليماني سجل هدف ومنح تمريرة حاسمة، في المباراة التي تأهل فيها ناديه أندرلخت، في دور المؤتمرات الأوروبي، على حساب فيرق لودوغوريتس البلغاري.
Who did it best this weekend? 🔥
1️⃣ Danny Ings ⚽️⚽️
2️⃣ Terem Moffi ⚽️⚽️🅰️
3️⃣ Islam Slimani ⚽️⚽️
4️⃣ Darian Males ⚽️🅰️
#UECL pic.twitter.com/8GeebXhfuh
— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) February 27, 2023
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