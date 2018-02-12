سليماني: “مستعد للبقاء في نيوكاستل”

أكد الدولي الجزائري إسلام سليماني، استعداده للبقاء مع فريقه الجديد نيوكاستل يونايتد، بعد نهاية فترة إعارته، نهاية الموسم الجاري.

وصرح إسلام سليماني في رده على الصحافة الإنجليزية في هذا الخصوص: “نعم نعم.. أنا حاليا متواجد هنا على شكل إعارة”.

وأضاف: “إذا كانت لي فرصة للبقاء مع نيوكاستل، فسأكون سعيدا جدا بحدوث ذلك، دعونا نرى كيف ستسير الأمور”.

ويسعى مهاجم الخضر، للعودة لمستواه الحقيقي مع فريقه الجديد، بعدما عانى التهميش من طرف مدربه السابق كلود بويال.

للإشارة إنضم إسلام سليماني، إلى نيوكاستل، في الميركاتو الشتوي المنصرم على شكل إعارة، إلى غاية نهاية الموسم الجاري، قادما من ليستر سيتي.