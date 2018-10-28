سليماني “مصدوم” بعد حادثة “سقوط المروحية” في “ليستر” !

أبدى النجم الجزائري “إسلام سليماني” عن صدمته وتأثره بعد سماعه لسقوط مروحية رئيس “ليستر سيتي” في وقت متأخر من ليلة أمس السبت.

ولم يتأكد بعد وفاة “رئيس ليستر” رغم ان كل المصادر الصحفية البريطانية، تؤكد أن رئيس الفريق كان على متن المروحية رفقة إبنه، ولم يرسم الموقع الرسمي لنادي “ليستر سيتي” وفاة الرئيس.

وعبر “سليماني” عن تضامنه مع الفريق ككل والمدينة، وذلك عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

يذكر أن “السوبر سليم” لا يزال مرتبطا بعقد مع الفريق الانجليزي، غير أنه يلعب هذا الموسم معارا لنادي “فينربخشة” التركي.