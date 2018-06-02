سليماني مطلوب بقوة من بطل السعودية

دخل الدولي الجزائري، إسلام سليماني، حسابات بطل الدوري السعودي، نادي الهلال، والذي يُريد الإستفادة من خدماته بداية من الموسم القادم.

وأكدت جريدة “الإقتصادية” بأن إدارة “الموج الأزرق” قدم عرضا رسميا لـ”ليستر سيتي” بغرض إستعارة “سوبر سليم”، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأشار ذات المصدر بأن الطرفين لم يتوصلا لإتفاق لحد الساعة، حيث أن الإنجليز يُفضلون بيع عقده المُستمر لثلاث سنوات قادمة.

وينوي مُسيروا “الملكي” مُواصلة المُفاوضات بشأن إبن عين البنيان، والذي خاض تجربة فاشلة كُليا في الأشهر الستة الماضية مع “نيوكاسل”.