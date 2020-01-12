سليماني مطلوب في “البريميرليغ” !

كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن نادي “أستون فيلا” مهتم كثيرا بضم النجم الجزائري “إسلام سليماني” في الميركاتو الشتوي.

وأكدت ذات المصادر، أن “سليماني” طلب من إدارة فريقه الاستماع للعروض التي تصله، ولكن لحد الآن الفريق الانجليزي لم يبدأ مفاوضاته مع موناكو.

وحتى نادي “بيرمنغهام” يريد التعاقد مع “السوبر سليم”، بعد أن أبدى هذا الأخير رغبته في مغادرة نادي “موناكو”.

يذكر أن “سليماني” يلعب معارا من “ليستر سيتي” إلى نادي “موناكو”، وكان أبرز لاعبي الفريق الفرنسي قبل أن تنقلب الأمور رأسا على عقب بعد تعيين المدرب “مورينو”.