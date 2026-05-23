سليماني مطلوب في الدوري الاندونيسي !

يتواجد الدولي الجزائري السابق، اسلام سليماني، في مرحلة جد متقدمة من المفاوضات مع أحد الأندية الاندونيسية.

ويتواجد سليماني، الذي سيحتفل يوم الـ 18 جوان القادم، بعيد ميلاده الـ 38، حرا من أي التزام. بعد فسخ عقده مؤخرا مع نادي كلوب بروج الروماني.

وكشف موقع “kompas” نقلا عن مصادره الخاصة، عن وجود مفاوضات رسمية بين الهداف التاريخي لـ”الخضر” وأحد أندية الدوري الاندونيسي.

كما أبرز المصدر ذاته، أن الأمر يتعلق بنادي بالي يونايتد، صاحب المركز الـ 8 هذا الموسم. والذي يبحث عن التعاقد مع سليماني، أملا في تدارك النقائص التي يعاني منها الفريق على مستوى الشق الهجومي.

مشيرا إلى أن كل المعطيات تؤكد أن مهاجم “الخضر” السابق. سيكون أولى صفقات النادي الملقب في إندونسيا بـ “سردادو تريداتو”، في ظل انطلاق مفاوضات رسمية وجيدة بين الطرفين.

وفي حال نجاح الصفقة سيكون بالي يونايتد، النادي رقم 13، الذي سيحمل سليماني، ألوانه في مسيرته الاحترافية التي انطلقت سنة 2013.

وكانت البداية من بوابة سبورتينغ لشبونة البرتغالي، ما بين 2013 و2016. ثم الانتقال إلى ليستر سيتي الانجليزي بعقد إلى 2021. تخللته إعارة في 3 مناسبات، إلى كل من نيوكاسل الانجليزي 2018، وفنربخشة التركي 2018-2019 وموناكو الفرنسي 2019-2020.

قبل أن يلتحق سليماني، موقع 2021-2022 بنادي أولمبيك ليون الفرنسي، ثم ملعب بريست في الموسم الموالي، ليحط سنة 2023 في الدوري البلجيكي، بألوان أندرلخت.

قبل أن يكتب اسمه كأول جزائري يلعب في الدوري البرازيلي. موسم 2023-2024 مع نادي كوريتيبا، ثم العودة إلى بلجيكا بألوان ميشلين وفيسترلو، وعاد صيف 2025 إلى ناديه الأصلي شباب بلوزداد، قبل أن يغادر مجددا إلى كلوج الروماني، سبتمبر الماضي.