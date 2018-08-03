“سليماني” معروض على ناد إسباني كبير!

طُرح إسم الدولي الجزائري، إسلام سليماني على طاولة نادي “فالنسيا” الإسباني، بغرض إستقدامه خلال الميركاتو الصيفي، وفقا لجريدة “ماركا”.

وكشفت الصحيفة المدريدية بأن “سوبر سليم” معروض على “الخفافيش”، والذين يدرسون إمكانية تقديم عرض للإستفادة من خدماته في الفترة القادمة.

ووفقا لذات المصدر، فإن إمكانية رؤية إبن عين البنيان بقلعة “الميستايا” تبقى ضئيلة، بسبب راتبه الضخم الذي يتقاضاه هذا الأخير.

يُشار بأن “ليستر سيتي” يسعى للتخلص من هداف المُنتخب الوطني في أقرب الآجال، كونه لايدخل في حسابات المُدرب “كلود بويال”.