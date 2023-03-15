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الرياضة

سليماني معني بمواجهة فياريال في دوري المؤتمرات الأوروبي

بقلم فيصل زيان بوزيان
سليماني معني بمواجهة فياريال في دوري المؤتمرات الأوروبي
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أعلن نادي أندرلخت البليجيكي، عن قائمته المعنية بمواجهة خصمه فياريال الإسباني، في إطار مباراة العودة للدور 16 لدوري المؤتمرات الأوروبية.

وجاء مهاجم الخضر، ضمن القائمة المعنية بالمواجهة، التي سيحتضنها ملعب سيراميكا الخاص بالنادي الإسباني، غدا الخميس بداية من الساعة 21.00 بالتوقيت المحلي.

يجدر للإشارة، إنتهى لقاء الذهاب بهدف في كل شبكة، وعرف مشاركة الدوليان الجزائريان سليماني وماندي.

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