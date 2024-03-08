سليماني ممررا حاسما في مباراة ميشيلن ويستيرلو في الدوي البلجيكي

قاد الدولي الجزائري إسلام سليماني فريقه ميشيلن للفوز بثلاثية مقابل واحد ويستيرلو في الدوري البلجيكي.

وقدم إسلام سليماني تمريرة حاسمة في اللقاء الذي قدم فيها مستويات كبيرة جدا، ووصل به الأمر ينشط كوسط ميدان هجومي.

ويواصل سليماني صناعة الحدث في عالم المستديرة العالمية، في سنة 36 سنة، حيث لا يزال يقدم مباريات في القمة و قد يكون حاضرا في التربص القادم للمنتخب الوطني.

ويملك مهاجم الخضر امال كبيرة في نيل ثقة المدرب الجديد فلاديمير بيتكوفيتش رغم تقدمه في السن.