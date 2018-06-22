يقترب الدولي الجزائري إسلام سليماني، أكثر من أي وقت مضى، من العودة لناديه السابق سبورتينغ لشبونة، بإصرار من رئيس النادي برونو دي كارفاليو.

وكشفت الصحافة البرتغالية، أن سليماني، منتظر هذا السبت في سبورتينغ، أين يسعى، برونو دي كارفاليو، لإتمام هذه الصفقة في أسرع وقت ممكن.

ويأتي إصرار رئيس سبورتينغ لشبونة، على صفقة سليماني، لكسب ود أنصار النادي من جديد، بعد الحملة التي شنت ضد كارفاليو في الآونة الأخيرة.

وتعرض كارفاليو لحملة شرسة من أنصار سبورتينغ، بعد مغادرة تسعة لاعبين للفريق، أبرزهم روي باتريشيو، وليام كارفاليو، جيلسون مارتينيز، وغيرهم.

يذكر أن نادي ليستر سيتي، رفض فكرة إعارة سليماني، لناديه السابق، ما يعني أن سبورتينغ مجبر على شراء عقد الدولي الجزائري.