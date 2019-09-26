سليماني: ” من الصعب أن ينسى أنصار موناكو اللاعب فالكاو”

أكد المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني على صعوبة مهمة تعويض المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو في فريق موناكو الفرنسي.

ونشط سليماني ندوة صحفية صبيحة اليوم الخميس تحدث من خلالها عن المباراة المقبلة التي تنتظر فريقه أمام نادي بريست في إطار الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي قائلا:

“من الصعب أن ينسى أنصار موناكو اللاعب فالكاو، لأن الجميع يعرف مهارات هذا اللاعب، والذي فاز بالبطولة ووصل إلى نصف نهائي رابطة الأبطال مع فريق موناكو، وما عليّ سوى تقديم واجبي، ولست هنا من أجل أن أنسي الأنصار في فالكاو”.