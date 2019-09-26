“سليماني” من بين أفضل صانعي الأهداف في الدوري الفرنسي

لم يكتفي فقط النجم الدولي الجزائري لفريق “موناكو” الفرنسي “إسلام سليماني” بالتهديف هذا الموسم بل تألق ايضا في منح التمريرات الحاسمة.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الفرنسي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الخميس قائمة أفضل الممررين الحاسمين بعد 7 جولات.

وأرفق الحساب القائمة بتغريدة:”إليكم قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري الفرنسي بعد مرور 7 جولات.. الجزائري إسلام سليماني ينضم للقائمة”.

ويحتل ابن عين البنيان المركز الخامس في ترتيب الممررين الحاسمين بتمريرتين مناصفة مع لينار ورين أديلايد.