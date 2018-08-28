سليماني: “من يعرف كرة القدم يعرف جيدا أني في المستوى” !

رد الجزائري “إسلام سليماني” على منتقديه خاصة في الفترة الأخيرة سواء في المنتخب أو في “ليستر” وحتى “نيوكاسل” مؤكدا أنه لديه المستوى اللازم للعب في الدوريات الأوروبية.

وقال سليماني في حوار أجراه مع موقع “دي زاد فوت”: “أظن أنه لو أن البعض يطالع الإحصائيات سيعرف ماذا قدمت عندما شاركت كأساسي مع ليستر سيتي”.

وأضاف: “من يعرف كرة القدم يعرف جيدا إمكانياتي وماذا قدمته لهذا النادي في فترة مشاركتي كأساسي”.

يذكر أن “السوبر سليم” كان قد سجل 6 أهداف ومنح 4 تمريرات حاسمة منذ أوت 2016 إلى غاية ديسمبر 2016 في 14 مباراة شارك فيها كأساسي.

في حين كان فاردي قد سجل 6 أهداف ومنح 3 تمريرات حاسمة في 20 مباراة شارك فيها كأساسي.

قبل أن يشارك في “الكان” مع الخضر ويتعرض للإصابة التي غاب على إثرها لمدة شهرين وخلالها كان المدرب “رانييري” قد أقيل من منصبه.