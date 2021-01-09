سليماني مُتحمس جدا للإلتحاق بهذا النادي

أظهر الدولي الجزائري، إسلام سليماني، حماسا كبيرا للالتحاق بنادي أولمبيك ليون الفرنسي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، للخروج من أزمته الحالية مع ليستر سيتي.

وكشفت جريدة “ليكيب”، بأن رأس الحربة تفاوض بشكل رسمي مع إدارة الرئيس جون ميشال أولاس، لتدعيم صفوف “لوال”.

وأكدت ذات المصدر، عن وجود رغبة مُتبادلة من الطرفين لرؤية “سوبر سليم” في نفس التشكيلة مع مواطنه جمال بن العمري.

ولا يزال إبن عين البنيان، مُرتبطا بعقد مع “الفوكسيز” الى غاية جوان 2021، ويسعى لفسخ هذا الإلتزام في أقرب الآجال.

ويطمح هداف مُحاربي الصحراء، لتغيير الأجواء، وهو حُر من أي إلتزام، لكي لا يتدخل الإنجليز في تحديد مصيره.