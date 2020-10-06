سليماني مُجبر على اللعب في “إنجلترا” !

الرياضة
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سليماني مُجبر على اللعب في “إنجلترا” !
بقلم أمير بهلول

انتهى الميركاتو الصيفي في الدوريات الأوروبية، ولم يتمكن “إسلام سليماني” من الانضمام إلى أي فريق لحد الآن.

وكان “سليماني” قد رفض عرض “تورينو” في آخر ساعات الميركاتو أملا منه أن ينضم لنادي “ليون” الفرنسي.

غير أن عدم انتقال “ديباي” إلى “برشلونة”، عطل صفقة انتقال “سليماني” الذي كان “جونينيو” مصرا على انتدابه.

ولدى الآن “السوبر سليم” فرصة وحيدة وهي الانضمام إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي فالميركاتو في إنجلترا لم ينتهي بعد.

فيمكن للأندية الإنجليزية أن تتعاقد مع لاعبين ينشطون في الدوري الإنجليزي أو الشامبيونشيب فقط وليس من خارج إنجلترا.


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