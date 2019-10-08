سليماني مُرشح لجائزة لاعب الشهر في الدوري الفرنسي !

يواصل النجم الجزائري “إسلام سليماني” صنع الحدث في الدوري الفرنسي بعد تألقه الكبير مع نادي “موناكو”.

فقد تم ترشيح “سليماني” لجائزة أفضل لاعب لشهر “سبتمبر” في الليغ 1، أين سجل 3 أهداف وقام بـ 5 تمريرات حاسمة في الشهر الماضي.

“السوبر سليم” والذي رد على منتقديه بطريقته الخاصة يستحق أن ينال هذه الجائزة فهو أفضل لاعب في الدوري الفرنسي لحد الآن حسب إحصائيات نشرتها صحيفة “ليكيب” الفرنسية.