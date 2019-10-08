عاجل

سليماني مُرشح لجائزة لاعب الشهر في الدوري الفرنسي !

الرياضة
  • -
  • 0
سليماني مُرشح لجائزة لاعب الشهر في الدوري الفرنسي !
بقلم أمير بهلول

يواصل النجم الجزائري “إسلام سليماني” صنع الحدث في الدوري الفرنسي بعد تألقه الكبير مع نادي “موناكو”.

فقد تم ترشيح “سليماني” لجائزة أفضل لاعب لشهر “سبتمبر” في الليغ 1، أين سجل 3 أهداف وقام بـ 5 تمريرات حاسمة في الشهر الماضي.

“السوبر سليم” والذي رد على منتقديه بطريقته الخاصة يستحق أن ينال هذه الجائزة فهو أفضل لاعب في الدوري الفرنسي لحد الآن حسب إحصائيات نشرتها صحيفة “ليكيب” الفرنسية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=709306

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com