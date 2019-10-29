سليماني نجم فرنسا الأول.. دون مُنازع

الرياضة
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سليماني نجم فرنسا الأول.. دون مُنازع
بقلم إسماعيل عشاش

حافظ الدولي الجزائري إسلام سليماني، على صدارة ترتيب أفضل اللاعبين في الدوري الفرنسي، للأسبوع الرابع على التوالي، ودون أي مُنازع.

ويتواجد سوبر سليم كرقم واحد في تصنيف “ليكيب” بُمعدل وصل لـ6.88/10، وهو الذي تألق كالعادة مع موناكو، يوم الجمعة الماضي.

ويبقى أقرب مُنافس لهداف المنتخب الوطني، هو زميله في فريق الإمارة وسام بن يدر، والذي يحتل مركز الوصافة بمُعدل 6.38/10.

يُشار بان إبن عين البنيان، تعرض لإصابة عضلية خلال المُباراة الماضية أمام نانت، وسيغيب اليوم الثلاثاء، عن الداربي أمام أولمبيك مارسيليا.


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