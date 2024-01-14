سليماني: “نحن في كوت ديفوار من أجل التتويج”

أكد هداف الخضر، إسلام سليماني، بأن المنتخب الوطني، يستهدف التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار، والتي سيدشنها المنتخب غدا الاثنين، بمواجهة أنغولا.

وقال سليماني، في حواره المطول مع موقع الـ”كاف” بخصوص إمكانية تكرار سيناريو 2019: “نعم، نحن جميعًا هنا من أجل ذلك. أعتقد أن لدينا منتخبين أو ثلاثة من المرشحين للتتويج مثل كوت ديفوار والمغرب ومصر.. لديهم منتخبات جيدة لكن منتخبنا هنا للفوز في كل مباراة.”

ونوه الدولي الجزائري، بالناخب الوطني، جمال بلماضي. مبرزا بأنه قادر على صنع الفارق، وأضاف: “لدينا لاعبون جيدون مثل كل منتخب، ولكن أعتقد أن لدينا مدربا يعرف كيف يدير منتخبا، وماذا نفعل من أجل الفوز.”