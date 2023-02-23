سليماني هدافا رفقة اندرلخت في دوري المؤتمر الأوروبي

عزّز الدولي الجزائري إسلام سليماني رصيده التهديفي في فريق اندرلخت في مباراة اليوم أمام لودوغوريتس رازغراد البلغاري.

كما كشف نادي اندرخلت البلجيكي أن سليماني كان له الفضل في تسجيل أول هدف في المباراة خلال الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول من منافسة دوري المؤتمر الأوروبي.

وكان سليماني قد سدّد الكرة قبل أن تضرب في المدافع فرانكوا روسو.

كما نشرت إدارة النادي البلجيكي صورة لهداف الخضر، عبر منشور لها على تويتير، وعنونت سابقا “استمروا في الدفع يا أولاد”.

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