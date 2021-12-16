سليماني: “هذان اللاعبان بإمكانهما تدعيم المنتخب الوطني الأول”

اعتبر هداف الخضر، إسلام سليماني، بأن المنتخب الوطني للمحليين، يضم أسماء عديدة، بإمكانها تقديم الإضافة للمنتخب الأول.

وصرح سليماني، لموقع “لاغازات دي فيناك”: “هناك لاعبون من المنتخب الوطني للمحليين بإمكانهم تقديم الإضافة للمنتخب الأول”

كما أضاف: “لاعبان مثل سوداني، وبراهمي، قدما الكثير للمنتخب الوطني، ولازال بإمكانهما تقديم الإضافة، من الجيد دائما تواجدهما مع الخضر”.

وتابع إسلام سليماني: “يبقى أن انتقاء قائمة المنتخب الوطني، هي من اختصاص جمال بلماضي، هو من يحدد الأسماء”.

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وبلغ الخضر الملحق المؤهل لمنافسة كأس العالم 2022 المقررة بقطر بشق الأنفس. كما جاء التأهل الى المباراة الفاصلة بعد التعادل بهدفين في كل شبكة أمام بوركينافاسو بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وسجل رياض محرز الهدف الأول للخضر في الدقيقة الـ21 قبل أن يعدل زكرياء سانوغو هدف التعادل في الدقيقة الـ37. كما أن سفيان فيغولي سجل هدفه في الدقيقة الـ67 ليصل لهدفه الـ19 بقميص الخضر. قبل أن يعدل من ركلة جزاء للضيوف أيسوفو دايو في الدقيقة الـ83. وتدخل مواجهة الخضر لحساب الجولة الأخيرة من دور مجموعات تصفيات منافسة كأس العالم المقررة بقطر 2022.

كما تم التعرف رسميا على المنتخبات التي يمكن أن تواجه الخضر في المواجهة الفاصلة المؤهلة لمونديال 2022. كما سيواجه أبطال إفريقيا خلال المواجهة الفاصلة المقررة شهر مارس المقبل أحد المُنتخبات الخمسة. وهي مالي، الكاميرون، غانا، الكونغو الديمقراطية والمنتخب المصري.

في حين ستجرى عملية القرعة يوم 18 ديسمبر المقبل على هامش نهائي كأس العرب للمنتخبات فيفا المقررة بقطر. وفي الوعاء الأول سيكون المنتخب الوطني اضافة الى نيجيريا، تونس، المغرب وكذا المنتخب السنغالي.

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